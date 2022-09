Gorenjcu grozil z objavo intimnih posnetkov, zato mu je nakazal večjo vsoto denarja

Gorenjski kriminalisti so v četrtek obravnavali prijavo izsiljevanja zaradi posnetkov, na katerih so gole osebe. Storilec je v komunikaciji med njim ter oškodovancem izkoristil posnetke z videoklica in mu grozil z javno objavo posnetkov, če ne bo plačal odškodnine. Kot poroča kranjska policijska uprava, je oškodovanec opravil več nakazil, izsiljevanje pa se s tem kljub temu ni končalo. Dejanje je zato prijavil. Storilci pri takih izsiljevanjih izkoriščajo nevednost, naivnost, preveliko zaupljivost in osamljenost uporabnikov.

Poleg finančne škode pa izsiljevanje z intimnimi posnetki uporabnikom povzroči tudi hudo psihično stisko, opozarjajo policisti. Vse skupaj se vedno začne navidez nedolžno, z izmenjavo sporočil, spoznavanjem prek aplikacije, s pogovorom. Po nekaj stikih pa neznanec izkoristi informacije, ki jih je o sebi dala žrtev, in jo pripravi do tega, da mu pošlje fotografijo, na kateri je gola, ali da se sleče, v skrajnih primerih celo samozadovoljuje pred kamero. Neznanec to snema in izkoristi za izsiljevanje.

»Varujte svojo zasebnost in nikoli ne delite svoje intime ali podatkov prek spletnih omrežij ali računalniških oziroma telefonskih aplikacij,« opozarjajo policisti.