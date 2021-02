Gorelo v drugem nadstropju, stanovalci morali zapustiti domove

V sredo ob 18.48 je v Ulici Slavka Gruma v Novem mestu zagorelo v dnevnem prostoru stanovanja v drugem nadstropju večstanovanjskega objekta.



Gasilci iz GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so evakuirali 15 stanovalcev iz zadimljenega objekta, omejili in pogasili požar v stanovanju ter prezračili stopnišče in stanovanja.



Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju pregledali lastnika stanovanja, kjer je gorelo, in ga odpeljali v novomeško bolnišnico Novo mesto, poroča uprava za zaščito in reševanje.

