Gorelo na parkirišču podjetja: uničena so tri tovorna vozila

Ponoči ob 3.01 so v Senožečah na parkirišču podjetja zagorela tovorna vozila s priklopniki.

Posredovali so gasilci ZGRS Sežana, PGD Senožeče, Divača in Razdrto, ki so kraj dogodka zavarovali in razsvetlili, preprečili nadaljnje širjenje požara, pogasili goreča vozila in priklopnike ter pregledali kraj.

Na spletni strani uprave za zaščito in reševanje poročajo, da so bili v požaru uničeni tri tovorna vozila – vlačilci in trije priklopniki – cisterne za prevoz dizelskega goriva, ki so bile prazne. Eno tovorno vozilo je bilo v požaru poškodovano.

Požarna voda se je stekala v lovilce maščobe v lasti podjetja. Za njihov odvoz bo podjetje poskrbelo samo.