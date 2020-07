Gasilci so že pogasili požar na deponiji odpadkov v Spuhlji. FOTO: O. B.

Uprava za zaščito in reševanje poroča, da je v torek ob 17. uri zagorelo v naselju Spuhlja, občina Ptuj.Ob deponiji CERO Gajke so goreli kosovni odpadki, požar na površini okoli 120 kvadratnih metrov pa so pogasili gasilci PGD Ptuj in PGD Spuhlja.O tem, ali je bilo ogroženo okolje, predvsem prebivalci v bližini, ni nobenih poročil, čeprav so se oblaki dima valili visoko nad Spuhljo in tudi bližnjim Ptujem.Ker je požar pogašen, naj ne bi bilo več težav. Vzrok in višina nastale materialne škode pa bosta znana po policijskem ogledu kraja dogodka.