Gorelo je le v predelu motorja, a škoda bo visoka! (FOTO)

Danes, ob 14.13 uri je prišlo do požara na Ptujski cesti v naselju Sveta Trojica v Slovenskih goricah. Zgorelo je osebno vozilo in hitro so posredovali gasilci PGD Sveta Trojica, ki so začetni požar v predelu motorja pogasili.

Kljub temu bo materialna škoda znašala vsaj nekaj tisočakov.