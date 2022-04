Goreli tovornjaki s cisternami

Visoki ognjeni zublji, ki so se vili s parkirišča družinskega transportnega podjetja SAM Trans, so v nedeljo zgodaj zjutraj prebudili domačine. Ura je namreč komaj odbila tri zjutraj, ko so na omenjenem parkirišču zagorela tovorna vozila in priklopniki. Tja so takoj pridrveli domači gasilci in njihovi kolegi iz Sežane, Divače ter Razdrtega ter so, kot so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje, kraj dogodka zavarovali, razsvetljevali in pregledali, preprečili nadaljnje širjenje požara ter pogasili goreča vozila in priklopnike. Kot nam je povedal poveljnik PGD Senožeče Gorazd Gerželj, se je bilo z ognjem kar težko spopasti, saj so jih med drugim ovirale visoke temperature. Že s fotografij, ki so nastale v tistih prvih trenutkih, je mogoče videti, da je ogenj v celoti zajel kar tri tovornjake. »V požaru so bila uničena tri tovorna vozila, in sicer trije vlačilci in trije priklopniki (cisterne) za prevoz nafte, ki pa so bile na srečo prazne,« so še sporočili iz PGD Senožeče. V nasprotnem primeru, se je strinjal tudi Gerželj, bi se zgodba o nedeljskem požaru lahko odvila precej drugače.

500.000 evrov naj bi bilo škode.

Ni šlo za požig

Ko so gasilci opravili svoje delo, so na kraj dogodka prispeli policisti in kriminalisti, ki so seveda hoteli dognati, kaj je povzročilo požar. Po naših neuradnih podatkih naj bi bil požig izključen, saj videonadzorne kamere, ki ves čas snemajo dogajanje na parkirišču, naj ne bi posnele nič sumljivega. Kot eden od možnih vzrokov se omenja okvara na enem od tovornjakov.

V podjetju SAM Trans včeraj za komentar niso bili dosegljivi, na PU Koper pa so nam povedali, da so v požaru, kot že rečeno, v celoti zgorela tri tovorna vozila in da policisti vzrok še ugotavljajo. Glede na to, da je bilo po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje v dogodku poškodovano še eno vozilo, je jasno, da bo škoda velika. Po prvih ocenah policije naj bi ta znašala kar pol milijona evrov.