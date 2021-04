Goreli so vikend, lesena baraka in vrtna lopa (FOTO)

Na veliko soboto so kar veliko dela imeli prekmurski gasilci. Morali so namreč posredovati na treh lokacijah. Ob 11.09 je v Lendavskih Goricah v občini Lendava zagorelo v kletnih prostorih počitniške hišice. Gasilci PGD Lendava so požar pogasili in z izpihovalnikom zraka prezračili prostor. Obveščena je bila dežurna elektroslužba.



Ob 20.49 je v naselju Mačkovci v občini Puconci zagorelo v kurilnici v prizidku hiše. Požar so pogasili gasilci PGD Kuštanovci, PGD Moščanci, PGD Dankovci in PGD Mačkovci.



Ob 22.48 pa je v Murski Soboti zagorela vrtna lopa. Požar se je razširil še na bližnja drevesa na površini okoli 20 x 15 metrov. Posredovali so gasilci PGD Murska Sobota, PGD Bakovci, PGD Černelavci in PGD Rakičan ter požar pogasili. Vzrok še preiskujejo.



V Lendavskih Goricah je prišlo do požara na elektroomarici, v Mačkovcih pa je gorela lesena baraka, v kateri je bilo različno orodje. Policisti bodo z ogledom požarišča skušali ugotoviti vzrok požara.

