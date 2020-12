Sinoči ob 20.37 so zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše v Lastomercih v občini Gornja Radgona. Gasilci PGD Spodnja Ščavnica, PGD Zbigovci in PGD Gornja Radgona so počakali, da so saje dogorele, očistili peč, s termovizijsko kamero pregledali objekt in okolico ter z avtolestvijo pregledali streho.



Na kraju požara je bil tudi dežurni dimnikar, policisti pa bodo z dogodkom seznanili okrožno državno tožilstvo.