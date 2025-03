Gorela stanovanjska hiša na območju Šiške, policista rešila občane

V ponedeljek okoli 14. ure je zagorelo v stanovanjski hiši na območju Šiške. Policista sta ob prihodu na kraj dogodka ugotovila, da so v hiši tri osebe. Iz prvega nadstropja sta odnesla dve starejši osebi, ki nista mogli zapustiti stanovanja, in iz pritličja pospremila osebo, ki je poskušala gasiti požar, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Dve osebi sta iz prvega nadstropja klicali na pomoč, saj sami nista mogli zapustiti stanovanja. Policista sta po gorečem stopnišču vstopila v prvo nadstropje, osebi zaščitila z odejami in ju po stopnišču odnesla iz stanovanja. Policista sta nato ugotovila, da se v pritličju hiše še vedno nahaja oseba, ki je poskušala gasiti požar. Zaradi nevarnosti sta jo pospremila iz hiše, so zapisali na PU Ljubljana.

Posredovali so gasilci ter požar pogasili. Po prvih podatkih naj bi zagorel plinski štedilnik v sosednji lopi, nato pa se je ogenj razširil na stanovanjsko hišo v neposredni bližini.

Nihče poškodovan, nastalo za več tisoč evrov škode

V dogodku ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za več tisoč evrov škode. Policisti nadaljujejo kriminalistično-forenzično preiskavo in zbiranje obvestil o vseh okoliščinah požara. O ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo, so sporočili.