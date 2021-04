Gorela mansarda, ena oseba poškodovana

Včeraj ob 21.11 je v naselju Lancova vas, občina Videm, zagorelo mansarda stanovanjskem objektu. Gasilci PGD Tržec, Sela in Videm pri Ptuju so zavarovali kraj dogodka in ogenj, ki je uničil zgornji del objekta, omejili in pogasili.



Objekt so pregledali s termovizijsko kamero ter ga začasno sanirali. Ena poškodovana oseba je bila s strani NMP Ptuj oskrbljena na kraju dogodka, poroča uprava za zaščito in reševanje.

