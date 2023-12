Gorela je stanovanjska hiša, gasilci preprečili širjenje (FOTO)

Nič kaj prijetno se ni začel predzadnji dan letošnjega leta za družino v Šafarskem, v neposredni bližini hrvaške meje v Prlekiji, ter tudi tamkajšnjim gasilcem ne. Uprava RS za zaščito in reševanje je namreč poročala, da je ob 6.14 uri v naselju Šafarsko, v občini Razkrižje zagorela stanovanjska hiša.

»Požar velikosti okoli trideset kvadratnih metrov, ki je zajel del kurilnice in del ostrešja so pogasili gasilci PGD Razkrižje in PGD Ljutomer,« so sporočili.

Policisti (še) niso poročali o vzroku za požar ter višini materialne škode.

V občini Razkrižje zagorela stanovanjska hiša. FOTO: Pgd Razkrižje

Gasilci so preprečili še višjo materialno škodo. FOTO: Pgd Razkrižje

Zgodilo se je v neposredni bližini hrvaške meje v Prlekiji. FOTO: Pgd Razkrižje

Gasilci so preprečili še višjo morebitno tragedijo. FOTO: Pgd Razkrižje