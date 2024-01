Gorela je letna kuhinja z garažo, takšna je škoda (FOTO)

V petek, ob 7.10 uri je na Miklavški ulici na Teznem v Mariboru, ob stanovanjskem objektu, zagorela vrtna lopa – letna kuhinja, z garažo.

Gasilci JZ GB Maribor in PGD Brezje so požar na objektu velikosti 8 x 8 metrov pogasili, iznesli pogorele dele, inventar, prezračili sosednji objekt, odstranili stropno oblogo v garaži ter požarišče in okolico pregledali s termovizijsko kamero. Po končanem gašenju so gasilci PGD Brezje ostali na gasilski straži.

Policisti so pozneje ugotovili, da je tuja krivda za nastanek požara izključena, materialna škoda pa znaša po nestrokovni oceni 12.000 evrov.

FOTO: Pgd Brezje