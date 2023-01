Gorela elektro omarica, gasilci preprečili najhujše (FOTO)

Danes ob 13.29 je prišlo do požara na Ptujskem polju. V naselju Bukovci, v občini Markovci, je namreč gorela elektro omarica v stanovanjski hiši. Gasilci PGD Bukovci so požar pogasili, pregledali objekt s termovizijsko kamero ter prezračili prostore.

Ogenj je uničil elektro omarico in poškodoval oplesk ter stekla v zimskem vrtu. Škoda bi gotovo bila še višja, če ne bi pravočasno posredovali gasilci, ki so požar omejili in pogasili.

Poleg omarice, ki je zgorela, je požar poškodoval še oplesk in stekla. FOTO: Pgd Bukovci