Gorečo Natašo reševala sinova

Čez tri dni bo minilo natanko 15 mesecev od zločina, ki je pretresel Slovenijo. Takrat 47-letni Martin Zaviršek iz Male Račne pri Grosupljem je svojo 44-letno ženo Natašo Jerič Zaviršek pred njuno hišo okoli 20.50 polil z vnetljivo tekočino in jo zažgal. Nesrečna ženska je utrpela tako hude poškodbe, da je 26. avgusta lani v kliničnem centru umrla. »Nataša, pogrešam te neizmerno. Počivaj v miru, draga moja. Vem, da veš, da se je to zgodilo po nesreči,« je včeraj, ko je Zaviršek le še čakal na izrek sodbe, v joku sporočil sodišču in dodal, da tragedijo globoko in iz srca obžaluje: ...