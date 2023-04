Goreča ponev: zagorelo v stanovanju, eno osebo rešili

Danes ob 11.53 je na Šercerjevi cesti v Velenju prišlo do požara v stanovanju. Gasilci PGE Velenje in PGD Velenje so s tehničnim posegom vstopili v stanovanje, ugasnili štedilnik in odstranili gorečo ponev.

V objektu je bila oseba, ki so jo gasilci rešili iz stanovanja in jo oskrbeli do prihoda reševalcev NMP Velenje, poroča uprava za zaščito in reševanje.