Gore usodne za 22-letnico, policija opozarja: Razmere za pohodništvo so zelo slabe

Blejski policisti so bili v soboto okoli 14.42 obveščeni o gorski nesreči na območju Komarče v občini Bohinj.

Po podatkih PU Kranj se je 22-letna pohodnica vračala po poti s Sedmerih jezer proti izhodišču v Ukancu. Med hojo je zdrsnila s poti in padla v globino. Zaradi hudih telesnih poškodb je na kraju umrla. Na kraju so posredovali gorski reševalci GRS Bohinj in dežurna reševalna ekipa z Brnika. S helikopterjem Slovenske vojske so jo prepeljali v dolino.

Policisti o dogodku zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Preventiva

»Policisti opozarjamo, da so razmere za pohodništvo zelo slabe in marsikje zelo nevarne zaradi ponavljajočih neurij. Poti so mokre ter spolzke. Zato svetujemo, da ste z obiskom gora potrpežljivi in počakate na stabilne vremenske razmere, turo pa prilagodite tudi psihofizičnim sposobnostim. Pri odhodih v gore naj svojci ali prijatelji vedo kam greste in kakšen je potek ture. Na varnem mestu jim tudi sporočite, kako se odvija tura in morebitne spremembe. S sabo imejte napolnjen mobilni telefon in v visokogorje nikoli ne hodite sami,« še sporočajo s PU Kranj.