Goran ženo tepel in ji prerezal vrat

»O krivdi se ne želim izjasniti.« Tako kratko in jedrnato je včeraj ljubljanski okrožni sodnici Vesni Podjed sporočil 36-letni Kamničan Goran Ilikić, ki je po prepričanju tožilstva svoji ženi in materi dveh njunih malih otrok Marini iz ljubosumja na začetku leta vzel življenje. Zares težko si je predstavljati, kaj je morala v tistih zadnjih minutah svojega življenja 31. januarja okoli 11. ure doživljati 34-letnica, ko je do njenega stanovanja v tretjem nadstropja na Steletovi ulici v Kamniku ves razjarjen prišel Ilikić, sicer državljan Bosne in Hercegovine. S seboj je, kot mu očita...