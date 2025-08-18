DEKLICI OSTALI BREZ MATERE

Goran vrata vrgel s tečajev in ženo umoril z nožem

Deklici v tragediji ostali brez matere, za dolga leta pa tudi brez očeta. Goran Ilikić je Marino ubil hladnokrvno, se strinjajo vrhovni sodniki.
Fotografija: Ilikić bo na hladnem 23 let. FOTO: Dejan Javornik
Ilikić bo na hladnem 23 let. FOTO: Dejan Javornik

Boštjan Celec
18.08.2025 ob 07:11
Boštjan Celec
18.08.2025 ob 07:11

Najprej 25 let ječe, nato 23 in ta kazen je dokončno obveljala. Okrutnega morilca svoje žene Gorana Ilikića je torej ljubljansko okrožno kazensko sodišče obsodilo na četrt stoletja zapahov, nekoliko milosti so mu namenili višji sodniki, ki so mu kazen znižali za dve leti, vrhovno sodišče pa je zavrnilo njegovo zahtevo za varstvo zakonitosti. Z dolgoletno ječo bo torej plačeval za smrt mater dveh njunih malih otrok, 34-letne Marine. »Zaklal sem ti kumo« »Dejanje je storil načrtno, odločno, brezkompromisno, hladnokrvno, brezčutno in brez obžalovanja,« so se strinjale vse sodne instance. Zgodi...

