Goran vrata vrgel s tečajev in ženo umoril z nožem

Najprej 25 let ječe, nato 23 in ta kazen je dokončno obveljala. Okrutnega morilca svoje žene Gorana Ilikića je torej ljubljansko okrožno kazensko sodišče obsodilo na četrt stoletja zapahov, nekoliko milosti so mu namenili višji sodniki, ki so mu kazen znižali za dve leti, vrhovno sodišče pa je zavrnilo njegovo zahtevo za varstvo zakonitosti. Z dolgoletno ječo bo torej plačeval za smrt mater dveh njunih malih otrok, 34-letne Marine. »Zaklal sem ti kumo« »Dejanje je storil načrtno, odločno, brezkompromisno, hladnokrvno, brezčutno in brez obžalovanja,« so se strinjale vse sodne instance. Zgodi...