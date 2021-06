Gondola na Golteh zgrmela v dolino

»Kje sem? Kje so moji starši?« To so bile prve besede petletnega Eitana Birana, ki si bo letošnji 23. maj zapomnil za vse življenje. Takrat je na nihalni žičnici, ki smučarje in pohodnike vozi na goro Mottarone ob italijanskem jezeru Maggiore, edini preživel grozljivo nesrečo. Potem ko se je na njej strgala vlečna jeklenica, se je kabina s 15 ljudmi po nosilni jeklenici vzvratno zapeljala do stebra in padla 20 metrov v globino. To pa se ne bi zgodilo, če bi se sprožila zasilna zavora, ki bi kabino zadržala na mestu na nosilni jeklenici. Prav to zavoro je onemogočil tehnik na žičnic...