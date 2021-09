Golo ženo puščal v iztrebkih

90-letnica iz Lucije naj bi bila žrtev strahotnega zanemarjanja svojega 34 let mlajšega moža Janeza Zalarja. Upokojena medicinska sestra Vida Mršnik ima po lastnih besedah nekaj manj kot tisoč evrov pokojnine, Zalar je brez službe in premoženja, prejema socialno pomoč. Zgodba o ženici z visoko stopnjo demence, težko pokretni, ki naj bi jo mož dlje puščal ležati golo v lastnih iztrebkih in izločkih, je lanskega avgusta razkrila RTV Slovenija. Prisiljena v poroko? Pred dnevi smo zakonca obiskali, bili smo eni redkih, ki sta jih spustila v dom, prvič je o domnevnih krutih zlorabah spregov...