Pred dobrim mesecem dni smo poročali o tem, da je 61-letna Cvetka Ulen iz Murske Sobote pravnomočno obsojena za poneverbo, zdaj pa naj bi se podobno kaznivo dejanje ponovilo pri novem delodajalcu in je spet končala na cesti. Najprej je kot računovodkinja oškodovala svojega dolgoletnega delodajalca, Veterinarski inženiring Moravske Toplice, in višji sodniki so v celoti pritrdili sodbi prvostopenjskega sodišča ter pritožbo njene zagovornice, odvetnice Andreje Tratnjek, zavrnili kot neutemeljeno. Ravnatelj Roman Činč je ukrepal, ko je izvedel za nečednosti. FOTO: Gimnazija Murska Sobota Sodni...