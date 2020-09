Goljufivi gostje na obali: pili, jedli in nič plačali

V soboto zvečer je v eni od piranskih gostiln moški naročil hrano in pijačo, pojedel in popil, ko pa bi moral plačati, je odšel brez plačila. Zaposlena je stekla za njim, ga po kratki razdalji dohitela ter ga zadržala, pri tem pa je opazila, da mu je med tekom iz žepa padla osebna izkaznica, ki jo je pobrala. Ko je neznancu rekla, naj plača račun, se je strinjal, nakar je odšla v lokal in zagrozila, da bo poklicala policijo, takrat pa je zbežal. Moškega (46) iz Portoroža bodo kazensko ovadili.



Skoraj istočasno pa je v koprskem lokalu 65-letni Izolčan preveč spil in ni hotel plačati pijače. Namesto tega je kričal in žalil zaposlene. Po prihodu policistov na kraj se je najprej umiril, potem pa želel kraj zapustiti. Zanj so uporabili prisilna sredstva. Prejel bo plačilni nalog.