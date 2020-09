Goljufija z zaščitnimi maskami dobila epilog: osumljeni že v priporu

Mariborski kriminalisti so izsledili moškega, ki je predstavniku družbe iz Madžarske obljubil dobavo zaščitnih mask, a po nakazilu denarja ni izpolnil naročila. S podobnimi goljufijami si je pridobil skupno 88.000 evrov. Kriminalisti so preiskavo začeli na podlagi prijave oškodovane družbe iz Madžarske. Po ugotovitvah, ki so jih danes javnosti posredovali iz mariborske policijske uprave, je storilec predstavniku omenjene družbe lažno zagotavljal, da mu bo dobavil zaščitne maske, ob tem pa zaradi epidemije in težav na svetovnem trgu zaščitne opreme zahteval celotno vnaprejšnje plačilo, vendar mask ni nikoli dobavil.



Kriminalisti so ugotovili, da moški ni nameraval dobaviti mask. Oškodovancu je posredoval v celoti ponarejeno dokumentacijo in ga s tem zapeljal, da mu je nakazal 100-odstotni avans. Dejanja je osumljen večkratni storilec tovrstnih kaznivih dejanj. Zaradi nekaterih kaznivih dejanj je bil že pravnomočno obsojen, navedeno kaznivo dejanje pa je storil v času, ko je bil še na pogojni obsodbi zaradi preteklih kaznivih dejanj. Izvršil še dve goljufiji Med preiskavo so kriminalisti ugotovili, da je storilec v času pogojne kazni izvršil še dve goljufiji in dve kaznivi dejanji ponarejanja listin. V teh primerih se je oškodovanim osebam lažno predstavljal kot oseba, ki lahko uredi nepovratna sredstva enega izmed skladov v Sloveniji. Oškodovanci so mu na podlagi ponarejene dokumentacije verjeli in mu izročili večje vsote denarja, ki pa ga kljub večkratnim pozivom oškodovancev ni vrnil.



V drugem primeru je storilec z lažnim prikazovanjem in prikrivanjem dejanskih okoliščin spravil v zmoto oškodovanca, da mu je ta kot posojilo izročil večjo vsoto denarja, a ga kljub večkratnim pozivom ni vrnil. Storilec je po navedbah policije izkoriščal stisko in težak položaj ljudi. Utemeljeno je osumljen treh kaznivih dejanj goljufije, dveh kaznivih dejanj ponarejanja listin ter enega kaznivega dejanja poslovne goljufije. Za prvo je zagrožena kazen od enega do osem let zapora, za poslovno goljufijo do pet let zapora, za ponarejanje listin pa do dveh let zapora.



Z navedenimi kaznivimi dejanji si je storilec po ocenah kriminalistov pridobil skupno 88.067 evrov premoženjske koristi in oškodoval štiri oškodovance. Kriminalisti so ga pridržali in ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ta pa je zanj odredil pripor. Predkazenski postopek je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.