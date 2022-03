Goljufija prek spleta: objavil oglas in ostal brez denarja

Jeseniški policisti so te dni obravnavali prijavo goljufije preko interneta. »Oškodovanec je objavil oglas za prodajo. Na oglas se mu je javil drug uporabnik in ga napeljal, da mu je posredoval svoje podatke z bančnimi podatki, da bosta lahko izvedla transakcijo. Storilec je te podatke uporabil in v svojo korist izvedel denarno transakcijo v manjšem znesku,« pišejo v poročilu PU Kranj. Policisti opozarjajo na veliko previdnost pri dajanju podatkov preko spleta in upoštevanju varnostnih priporočil.