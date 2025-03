Goljufija, da te kap: Slovenec ostal brez 14 tisoč evrov

Škofjeloški policisti so v četrtek dopoldne obravnavali primer spletne goljufije, v katerem je bil oškodovanec prevaran z obljubo o visokem zaslužku v kriptovalutah. Neznani storilec ga je pod pretvezo, da bo prejel več kot 180.000 evrov, prepričal, da mu omogoči dostop do svojega bančnega računa. S tega so nato goljufi odtujili več kot 14.000 evrov, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Policisti še zbirajo obvestila in bodo po zaključeni preiskavi obvestili pristojno državno tožilstvo.

Ne nasedajte klicateljem

Primer znova opozarja na nevarnosti na videz mamljivih ponudb hitrega zaslužka, ki se širijo po elektronski pošti, SMS-sporočilih in drugih digitalnih kanalih. Na Policiji zato opozarjajo, da naj občani z osebnimi in bančnimi podatki ravnajo odgovorno ter jih ne posredujejo nikomur, dokler se ne prepričajo o varnosti in verodostojnosti sogovornika.

»Ne nasedajte klicateljem in ne potrjujte nobenih povezav, ki jih prejmete v sporočilih,« svetujejo policisti in dodajajo, da lahko vsak posameznik sam prepreči zlorabo, če je previden in kritičen. Neželena sporočila je najbolje takoj izbrisati ali pošiljatelja blokirati.

Preventivni nasvet Policije: »Do visokega zaslužka na lahek način, brez truda in brez tveganja? Ne nasedajte!«