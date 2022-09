Prepričal jo je, da mora dvigniti denar, in jo tja celo sam odpeljal

Kranjski policisti so v četrtek obravnavali prijavo svojcev starejše ženske, ki jo je ogoljufal neznanec. Poklical jo je po telefonu in jo prepričal, da je njena banka v preiskavi in da mora nujno dvigniti denar, sam pa da jo bo odpeljal do banke in ji pomagal. Ženska mu je verjela in postala žrtev prevare.

»Žrtve tovrstnih goljufij so starejše osebe. Svojci in sosedi jih prosimo opozorite, naj bodo previdni pri stikih z neznanci in naj informacije, ki bi jih bodisi po telefonu ali osebno od vrat do vrat vodile k dvigu ali izročanju denarja oziroma k naročanju ali kupovanju stvari, prej preverijo,« pozivajo policisti in dodajajo, naj nepoznanih ljudi ne spuščajo v stanovanja in hiše, sploh pa ne brez nadzora. »Če jih kdo prepričuje, da je predstavnik nekega podjetja, pa naj se jim tudi identificira.«

Podoben primer tudi na Primorskem

O podobnem poskusu goljufije poročajo tudi koprski policisti. V četrtek zjutraj so neznanci starejšo žensko v Ankaranu prepričevali, naj dvigne na banki 10.000 evrov in jih prinese domov. Ko bi jim izročila denar, bi preverili, ali so bankovci pristni. Moški jo je celo peljal na banko, ker sama ne more hoditi, vendar ji na banki denarja niso izročili, ker je šlo za preveliko vsoto. Ko je prišla domov, so jo lopovi ponovno poslali na banko, vendar denarja tudi tokrat ni mogla dvigniti. Policisti intenzivno preiskujejo poskus goljufije.