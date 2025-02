Goljufi vedno bolj iznajdljivi, nevarnost, da ostanete brez vsega, vedno večja

Če še niste prejeli klica z neznane številke, običajno iz tujine, oseba na drugi strani pa vas je prepričevala, da potrebuje vaše podatke, običajno številko bančnega računa ali kakšno geslo, saj da vam želijo nakazati večji znesek denarja, ki čaka na vas bodisi z naslova kriptovalut, dedovanja, bančne napake …, ste med redkimi srečneži.

Mnogi se sicer na številke, ki jih prepoznajo kot tuje, ne javljajo, zato so se morali goljufi prilagoditi. In to storili hitro ter spretno. Zdaj kličejo namreč s telefonskih številk, ki so videti čisto običajne, domače, v tem primeru je možnosti, da se bo kdo oglasil namreč veliko več. Da nekaj ni v redu, bo prejemnik klica zaznal šele, ko bo klicatelj odprl usta, ker gre običajno za prevarante iz tujine, jim slovenščina namreč ne teče gladko.

Številko lahko spremenijo

A, kako je mogoče, da nekdo kliče iz katere od afriških ali azijskih držav, na zaslonu pa se nam izpiše katera od naših klicnih številk, pogosto celo tistih, ki označujejo, da klic prihaja s stacionarnega telefona? Gre za ponarejanje klicočih številk, t. i. CLI-manipulacijo, znano tudi kot »spoofing« pravijo na Telekomu, kjer občasno beležijo več prijav uporabnikov, ki prejmejo tovrstne klice tako z mednarodnih kot tudi domačih številk. »Gre za tehnike, s katerimi goljufi prikrijejo svojo pravo telefonsko številko ter prikažejo lažno številko, pogosto takšno, ki je videti kot lokalna ali celo kot znana številka,« pojasnjujejo na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos).

»To poteka denimo tako, da klicatelj, lahko iz tujine, uporablja posebne programe ali storitve internetne telefonije, ki omogočajo spreminjanje prikazane številke. Do tega lahko pride, ker sistem, ki vzpostavlja klic, pogosto ne more preveriti, ali je prikazana številka resnična ter resnično pripada kličočemu. Večina teh klicev izvira iz tujine, pogosto iz klicnih centrov, kjer prevaranti izvajajo klice po vnaprej pripravljenih scenarijih,« dodajajo na agenciji.

Ne posredujte nikakršnih informacij

In kaj storiti v primeru, da so nas pretentali in smo na klic odgovorili, misleč, da je na drugi strani nekdo iz Slovenije? Najbolje je klic takoj prekiniti, v nobenem primeru pa ljudem, ki jih ne poznamo, ne posredujemo nobenih osebnih podatkov, pod to spadajo tudi gesla za vstop v računalnik, elektronsko pošto, družabna omrežja in vsa druga, opozarjajo na Policiji in tudi na Telekomu.

Niti v primeru, da je klicatelj zelo prepričljiv, govori popolno slovenščino in mu povsem verjamemo, da gre za bančnega uslužbenca, mu ne posredujmo nobenih informacij. Vprašajmo ga po imenu in poslovalnici iz katere kliče, klic prekinemo in pokličemo številko, ki jo je uporabil, ali pokličemo poslovalnico in povprašamo, ali v njej res dela oseba z imenom, ki nam ga je posredoval klicatelj.