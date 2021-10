Goljuf zlorabljal bolne otroke

»Zmaga! Bravo in iz srca hvala vsem, ki ste nam pomagali, da smo identificirali moškega, ki se je v Ljubljani zadnje čase lažno predstavljal za predstavnika našega društva in je hotel na ta način od ljudi skozi zlorabo naše identitete in zlorabo otrok z redkimi boleznimi goljufivo pridobiti denar,« je Društvo Viljem Julijan sporočilo na družabnem omrežju facebook. Društvo, ki zbira sredstva za pomoč otrokom z neozdravljivimi redkimi boleznimi, je namreč 6. oktobra objavilo, da so dobili sporočilo, da se je neznani moški na območju tržnice v BTC v popoldanskem času predstavljal za ...