Goljuf od ljubiteljev živali pobira denar

Kako iznajdljivi so goljufi, ki jim pri njihovem početju ni nič sveto, saj se vedno spravijo na najbolj ranljive, starejše in invalidne osebe, očitno pa tudi na ljubitelje živali, ki tem poskušajo pomagati. A so nekateri žal s tem napolnili žepe nepridipravu. Iz Društva za zaščito živali Maribor so namreč sporočili, da je v zadnjem obdobju v Mariboru znova na delu goljuf, ki po blokovskih naseljih zbira denar pod pretvezo, da gre za pomoč živalim. Ta človek naj bi v preteklosti že deloval in bil prijavljen policiji (ko naj bi obiskoval starejše v lažnem imenu večjega slovenskega podjetja), zdaj pa je znova dejaven. S seboj ima mapo in fotografije psov, okoli vratu pa ima celo obešeno izkaznico, ki naj bi dokazovala njegovo kredibilnost. Gre za starejšega moškega višje rasti, srednje (fit) postave, urejenega videza, ki se vede zelo prijazno in je zgovoren. Včasih ima tudi očala, navadno pa ima kapo s ščitnikom. Nemočni in obupani »Res nam je zelo hudo pri srcu. In se počutimo kar nemočne in malo obupane, da tega ni moč zaustaviti; ko nekdo podari denar in misli, da daruje za živali. A sploh ni res. In dajo denar temu človeku. In to niso majhni zneski. Mi bi z njimi poplačali veliko stroškov, ki nas pestijo. In vsakodnevno, preverjeno, pomagamo živalim. Pa sploh ne gre za to. Gre za to, da se nekdo okorišča na njihov račun. Živali pa od tega nimajo nič. Ne dajajte denarja od vrat do vrat. In opozorite starejše in vse, ki ne uporabljajo družabnih omrežij. Pomagajte razširiti to novico,« pozivajo v Društvu za zaščito živali Maribor. Do njih so namreč prišla opozorila o goljufu, ki preprosto pobere denar in donatorjev niti ne zabeleži niti ne izda nobenega potrdila, denar pa spravi v žep.



Na tak način se po zakonu ne sme pobirati donacij, vendar vsi tega niti ne vedo. Goljufu je menda nekdo celo želel nakazati denar na tekoči račun, ker ni imel doma gotovine. A goljuf seveda ni bil za to, da ga ne bi odkrili, še pravijo v društvu. »Torej, še enkrat ponavljamo, tovrstno zbiranje denarja je nedovoljeno in sporno, zato smo vse prijavili policiji, ki zadevo preiskuje.« Ko v društvu potrebujejo hrano za živali, zanjo prosijo, prav tako za denar, a se donacija opravi transparentno in korektno: nakazilo na TRR, SMS-donacija ali blagajniški prejemek, izdajajo pa račune za izdelke in za licitacije.