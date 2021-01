Gojitelj trave iz aresta v hišni pripor

10 tisoč evrov so mu zasegli pri hišni preiskavi.

Pred tremi leti 221 rastlin konoplje

Konoplja za zdravljenje ali preprodajo? Vprašanje, ki si ga lahko zastavimo ob sodnih postopkih zoper 38-letnega Ljubljančana, ki zdaj ni več v priporu, kjer se je znašel po novem odkritju nasadov konoplje pri njegovi zidanici v bližini Uršnih sel. Z odvetnikomjima je namreč uspelo s pritožbo zoper odrejeni pripor, saj ta »ni sorazmeren glede na okoliščine primera«.Pred mesecem dni, natančneje 15. oktobra, so pri Jaku Bitencu, borcu za legalizacijo konoplje, policisti in kriminalisti opravili hišno preiskavo. Pravzaprav je šlo za dve hišni preiskavi, ena je bila na njegovem domu v Ljubljani, druga pri zidanici na Dolenjskem. V neposredni bližini tega objekta so odkrili rastlinjak, v katerem je rasla konoplja, v zidanici pa so našli in zasegli posušene rastlinske delce konoplje in pripomočke za gojenje. »Tudi v stanovanju v središču Ljubljane so pri 38-letnem osumljencu odkrili tri prirejene prostore za gojenje konoplje z vso pripadajočo opremo, več rastlin, pripomočke za gojenje in predelavo v derivate konoplje. Zasegli so 435 injekcijskih brizg prostornine med 5 in 50 ml, napolnjenih z neznano snovjo s sumom na konopljino smolo, konopljin jantar ali hašiševo olje. Osumljencu, ki je sicer brez redne zaposlitve, so zasegli tudi 10.000 evrov gotovine. Zasežene snovi so kriminalisti posredovali v analizo Nacionalnemu forenzičnemu laboratoriju,« so pred kratkim sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Bitenc je bil po odkritju dva dni v pridržanju, nato je preiskovalni sodnik odredil pripor, po pritožbi pa je sodišče pripor spremenilo v hišni pripor. Kot smo izvedeli, je tožilstvo odredilo podaljšanje hišnega pripora za dva meseca, v tem času pa bo morda tudi zaključena preiskava.Še vedno pa ni znano niti, kakšna bo usoda prvega kazenskega postopka. Pred dobrimi tremi leti so namreč možje postave pri njegovem vikendu na Dolenjskem poželi 221 rastlin konoplje. Z odvetnikom si prizadevata za izločitev dokazov, saj Bitenc trdi, da ga policisti takrat, ko so ga po telefonu seznanili z dejstvom, da bodo opravili hišno preiskavo, niso opozorili na pravice osumljenca, da torej ni dolžan nič izpovedati proti sebi in da ima pravico do molka. Pred dnevi je na prostor za priče stopil še tretji policist, ki je sodeloval pri hišni preiskavi. Glede na oddaljenost dogodka je bilo pričakovati, da se podrobnosti ne bo spomnil. Mu je pa v spominu ostal klic kolega policista. »Bitenca je poklical, da bi ga obvestil, da bomo opravili ogled. Pogovor je dal na zvočnik, bilo je slišati vsesplošno vpitje, kričanje in žaljenje,« je povedal tretji policist in dodal, da sta s kolegom nekaj dni prej v vinorodnem okolišu Ljuben izvajala klasične policijske metode zaradi ugotavljanja prekrškov in drugih kaznivih dejanj, nista pa šla z namenom, da bi odkrila nasad konoplje. »Takšne obhode delamo vsak dan po različnih lokacijah, odvisno od obremenjenosti posameznih območij s kršitvami,« je še dodal in izpostavil, da se je v večini primerov, ko so našli nasade konoplje, izkazalo, da je bil lastnik parcele tudi proizvajalec konoplje. Sodnicamora zdaj najprej tehtati upravičenost zahteve za izločitev dokazov, potem pa lahko pričakujemo nadaljevanje oziroma začetek sojenja.