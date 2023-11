Gobarja, ki so ga iskali, našli: znane podrobnosti

Pisali smo, da so sinoči nekaj po 20. uri na Policijski postaji Ilirska Bistrica prejeli prijavo hrvaškega državljana, da je na območju naselja Sušak pogrešan njegov prijatelj. Policisti so ga začeli iskati z modrimi lučmi, sirenami in termovizijsko kamero že ponoči, a brez uspeha. Za danes zjutraj so sklicali obsežno iskalno akcijo, a so 34-letnika našli, je zapisano v poročilu PU Koper.

Prijatelja sta v ponedeljek popoldan nabirala gobe pri Sušaku, ko sta se pred vrhom hriba razšla. Prijavitelj prijatelja ni več našel, tudi prijateljev mobilni telefon je bil za klice nedosegljiv. O izginotju so slovenski policisti seznanili tudi hrvaške kolege, ki so napotili patruljo proti lokaciji, kjer bi bil lahko pogrešani.

Sinoči 34-letnika niso našli, v današnji veliki akciji pa bi se policistom pridružili še svojci pogrešanega, gasilci, vodniki reševalnih psov, aktivirali so tudi helikopter. K sreči so ob 8. uri zjutraj policisti pogrešanega našli na cesti za Dleto.

Z njim je vse v redu in ni poškodovan, svojci pa so ga odpeljali domov.