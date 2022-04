Glejte in se čudite: prehiteval in končal na pokopališču (FOTO)

Danes, ob 14.06 uri je v naselju Dolga vas, v občini Lendava, prišlo do dokaj neobičajne prometne nesreče. Kot je poročala Uprava RS za zaščito in reševanje je osebno vozilo zapeljalo z vozišča. Gasilci IGE Lendava so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in nudili pomoč policiji. V nesreči poškodovano osebo pa so reševalci NMP Lendava oskrbeli na kraju dogodka.

Po neuradnih, a zanesljivih podatkih je voznik osebnega vozila znamke Mercedez-Benz, hrvaški državljan, zaradi prehitevanja v križišču, izgubil nadzor nad vozilom ter po izjavah prič, dobesedno poletel na pokopališče. Poškodovanih k sreči ni, voznika, ki je bil v rahlem šoku, so oskrbeli reševalci, nastala pa je visoka gmotna škoda, saj so poleg vozila poškodovani tudi spomeniki na pokopališču.

Sedaj bo potrebno popravljati vozilo in poškodovane spomenike FOTO: Oste Bakal

Sedaj bo potrebno popravljati vozilo in poškodovane spomenike FOTO: Oste Bakal