Gledal ju je, ko sta vlamljala. Policija je ugotovila tole

V torek ob 18. uri je policiste poklical domačin in dejal, da sta dva moška na Dolinski v Kopru poskušala na silo vlomiti v blok, vendar jima to ni uspelo. Nato sta na silo odprla vrata sosednjega bloka in vstopila.

»Policisti so po danem opisu hitro izsledili dva 36-letnika, ki sta se že odpeljala z osebnim avtomobilom. Opravljen hitri test za prepovedane droge je bil pri vozniku pozitiven na kokain, odrejen je bil strokovni pregled, sledi mu obdolžilni predlog,« pišejo v poročilu PU Koper.

V vozilu sta imela kolo, za katerega se je izkazalo, da sta ga pred tem ukradla iz garaže bloka. Kolo je že vrnjeno oškodovanki, zoper storilca pa sledi kazenska ovadba.