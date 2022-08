Glavna cesta na Bledu zaradi nesreče zaprta

Na Betinovem klancu na Bledu policisti obravnavajo prometno nesrečo, so sporočili iz PU Kranj. Glavna cesta je bila zaradi tega dlje časa zaprta, nekaj pred 12.30 pa je bil promet delno sproščen.

Prišlo je do trčenja avtobusa in osebnega avtomobila: »Okoliščine kažejo, da je voznik osebnega avtomobila med vožnjo proti Lescam po trčenju v odbojno ograjo in robnik ceste zapeljal na nasprotnosmerno vozišče in čelno trčil v avtobus. V avtomobilu sta poškodovani dve osebi, v avtobusu slovenskega prevoznika pa nobena. Na avtobusu je bil po podatkih policije v času nesreče en potnik. Povzročitelj nesreče je tujec. Prometna nesreča ni povezana z Blejskim strateškim forumom.«