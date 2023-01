Glasen jok na sodišču: voznik avtobusa jo je spregledal, nesreče ni preživela

Ker 64-letni voznik avtobusa Avguštin Lainšček iz Markovcev na Goričkem na predobravnavnem naroku ni priznal krivde za povzročitev prometne nesreče, je pred okrožno murskosoboško sodnico Natalijo Goldinskij Husar stekla glavna obravnava. Po zaslišanju obtoženega, ki se je zagovarjal med glasnim jokom in obžalovanjem, so izvedli številne dokaze, odločilno pa je bilo pričanje izvedenca prometne stroke Željka Leskovška. Odvetnika Jože in Mojmir Šafarič sta na vse načine poskušala omiliti očitke okrajnega tožilca Primoža Horvata, ki je že na predobravnavnem naroku sodišču predlagal, da bi obtoženemu v primeru priznanja krivde izrekli dve leti in dva meseca zaporne kazni, namesto katere bi mu naložili delo v splošno korist ter osemmesečno prepoved vožnje avtobusa. Trdila sta še, da je prekršek storila tudi kolesarka, ki naj bi vozila po napačni strani krožišča.

Avguštin Lainšček je nesrečo obžaloval, a krivde ni priznal. FOTOGRAFIJE: Oste Bakal

Umrla nekaj dni po nesreči

Tožilec Horvat je vozniku avtobusa očital, da je iz malomarnosti povzročil prometno nesrečo, za posledicami katere je umrla Anica Gregor iz Cankarjeve ulice v Murski Soboti, ki bi teden dni po nesreči dopolnila 76 let. Zgodilo se je v torek, 18. maja 2021. Malo pred 7. uro je v dvopasovnem krožišču Cankarjeve, Gregoričeve, Bakovske in Panonske ulice voznik avtobusa na prehodu za pešce in kolesarje pred krožiščem odvzel prednost kolesarki, ki je vozila po levi kolesarski stezi, ter jo zadel. Na avtobusu ni bilo potnikov, kolesarka pa je bila v nesreči posebno hudo poškodovana in je nekaj dni pozneje v bolnišnici umrla zaradi poškodb.

Obtoženi je v zagovoru na kratko dejal, da mu je zelo hudo in da nesrečo izjemno obžaluje ter da se z njo ne more pomiriti. Dodal je, da vozi že 40 let in da prej ni imel nobene nesreče. »Pripeljal sem do krožišča, pri čemer sem vozil z res minimalno hitrostjo, in še pred prehodom najprej pogledal v smeri svoje desne, kjer nisem videl nikogar, nato sem pogledal na prehod na svojo levo stran, kjer prav tako ni bilo nikogar, nato pa sem usmeril pogled na cestišče krožišča, ki je bilo prav tako prazno. Tako sem ocenil, da lahko varno zapeljem naprej v krožišče. Takrat sem zagledal kolesarko, to je bilo res tik pred trčenjem,« je povedal. Takoj je stopil do nje. »V hipu je bilo tam še več ljudi, saj so ravno odhajali k bogoslužju v cerkev v bližini, kamor naj bi bila, sem slišal pozneje, namenjena tudi pokojna. Poklical sem reševalce in seznanil delodajalca, kaj se je zgodilo,« je dejal obtoženi, ki je na vprašanje svojega zagovornika dodal, da sporno krožišče pozna že od prej, saj se kot šofer avtobusa tam vsakodnevno vozi. »Vem pa tudi, da se kolesarji iz smeri, kot se je očitno v tem primeru pripeljala oškodovanka, ne smejo pripeljati na prehod, saj nimajo prednosti,« je dodal.

Zgodilo se je v dvopasovnem krožišču Cankarjeve, Gregoričeve, Bakovske in Panonske ulice.

Izvedenec Leskovšek je ugotovil, da je obtoženi v kritičnem času vozil s hitrostjo okrog 18 kilometrov na uro, ni pa se spuščal v ocenjevanje drugačnega načina vožnje kolesarke z večjim ovinkom proti mestu prečkanja, kar je po mnenju obrambe vplivalo na čas in kraj, ko bi obtoženi imel možnost zaznati njeno namero prečkati prehod za pešce. Tožilec je glede na dejansko stanje modificiral obtožnico in omilil predlog sankcije, in sicer je predlagal, da sodišče obtoženemu izreče zaporno kazen v trajanju enega leta in šest mesecev ter stransko kazen prepoved vožnje motornega vozila D in Dl za deset mesecev. Obramba je menila, da očitano kaznivo dejanje ni dokazano.

Sodišče je odločilo, da je obtoženi kriv, saj ni vozil posebno previdno, da bi lahko varno ustavil pred prehodom za pešce in kolesarje in ni pustil mimo kolesarke, ki je že bila na prehodu. A mu je namesto zaporne izrekla pogojno kazen enega leta in petih mesecev zapora s preizkusno dobo treh let (ki velja tudi za stransko kazen). Obtoženi bo moral plačati 400 evrov sodne takse, oproščen pa je plačila drugih stroškov postopka. Po pritožbi obrambe je višje sodišče v Mariboru zadevo vrnilo v vnovično obravnavo na prvostopenjskem sodišču. Kazen je ostala enaka, le preizkusna doba se je znižala na dve leti. Sodba še ni pravnomočna.