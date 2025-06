Glasbeniku in zdravnici zakuril avto: »Ko bom prišel ven, bom starček«

»Ob ognju ne čutim nič,« je ugotovitvam sodnega izvedenca psihiatrije Dragana Terziča, po katerih ima značilnosti piromana, na koprskem sodišču nasprotoval diplomirani inženir agronomije in hortikulture Boštjan Tomažič z začasnim bivanjem v Portorožu. Sklicevanje na neprištevnost ni obrodilo sadov. Sodišču je namreč zagotovil, da se ne spominja tatvine in nobenega od štirih požarov, ki jih je lani in predlani zanetil v Portorožu in Kopru, a državni tožilki Urški Lončar Butinar ni ušlo, da se »neverjetnih« podrobnosti, ki mu po njegovi oceni v postopku ne škodijo, spominja zelo dobro. Izvedene...