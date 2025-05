Gašper vlamljal v cerkev in kradel prispevke

Da je največja težava, če od 3. leta živiš brez matere, pri 15 letih te center za socialno delo odvzame iz družine in namesti v krizni center, od 18. leta pa si prepuščen samemu sebi, je Gašper K. povedal ljubljanski okrožni sodnici Evi Senici Visočnik, ko je (ponovno) sedel na zatožno klop zaradi predolgih prstov. Posledica, je bilo razumeti, je bila, da se je pri 20 letih zdravil zaradi alkoholizma in pristal na ulici. Nato se je malo uredil in dobil službo, pa spet začel piti, jo zato izgubil in zgodbo ponovil. Večkrat. »Šlo je za začaran krog,« je razložil sodnici. Vmes je očitno tudi kradel in ravno zaradi nekaj teh dejanj se je spet znašel na sodišču.

Vlomil delodajalcu

Obtožencu so tako očitali, da je septembra 2023 v Toplarniški ulici vlomil v poslovni objekt transportnega kurirskega podjetja, kjer je bil zaposlen. Potem ko je vdrl v notranjost, je odnesel prenosni sef z dnevnim izkupičkom v višini 2436 evrov. Poleg tega je na vratih, ključavnicah in ročni blagajni povzročil za 1340 evrov škode.

Gašperju K. so izrekli že več pogojnih obsodb in mu naložili delo v splošno korist, a ga nič ni odvrnilo od ponavljanja kaznivih dejanj.

Kar dvakrat pa je Gašper K. nepovabljen obiskal tudi prostore Srbske pravoslavne cerkve na Prešernovi cesti. Novembra 2023 je po strelovodu splezal na streho po zunanji strani objekta, nato pa nasilno odprli strešno okno. V omari ob oltarju je našel sef, v katerega je vlomil, in iz njega vzel 4000 evrov. Zadovoljen z izplenom se je tam oglasil še enkrat, januarja lani. Vlomil je po isti metodi, torej je splezal po strelovodu, vlomil skozi strešno okno in se povabil noter. Tokrat je pobral gotovino iz nabiralnikov za prostovoljne prispevke in iz trgovine Svečarnice, skupaj je odnesel 3170 evrov.

2 leti bo tat o svojih grehih premišljeval za rešetkami.

Soočen z očitki tožilstva je Gašper K. krivdo priznal. Tožilstvo je vztrajalo pri izreku zaporne kazni, saj gre za t. i. specialnega povratnika, ki se preživlja s kaznivimi dejanji. Obramba je po drugi strani menila, da je vseeno na mestu izrek pogojne kazni ali pa vsaj t. i. družbenokoristnega dela. Sodišče, je poudaril zagovornik Grega Lippai, naj upošteva težke življenjske razmere obtoženega, ki je dejanja obžaloval in je pokazal voljo, da se spremeni. Med drugim pa je dejal tudi, da je prvi oškodovani družbi povrnil škodo, drugi oškodovanec pa je Pravoslavna cerkev, »ki velja za eno najbogatejših institucij na svetu, ki zaradi povzročene škode ne bo občutila kakšnih večjih posledic«. Pa čeprav se obramba strinja, da to ne opravičuje ravnanja.

Tokrat je bilo dovolj popuščanja. FOTO: Uroš Hočevar

A je sodišče ocenilo, da je ne glede na okoliščine popuščanja dovolj. Gašperju K. so namreč izrekli že več pogojnih obsodb (za tri je v fazi naroka tekla preizkusna doba), naložili pa so mu tudi delo v splošno korist, a ga nič ni odvrnilo od ponavljanja kaznivih dejanj. Sodišče sicer pozdravlja njegovo namero, da se spremeni in je kot olajševalno okoliščino štelo njegovo težko življenje, vendar pa mu očitno ne verjame več na besedo, poleg tega pa mu bo tudi v zaporu na voljo program zdravljenja odvisnosti od alkohola, pa tudi šolanje. Dejstvo, da naj bi Cerkev imela veliko denarja, pa nikakor ne more biti olajševalna okoliščina. Tako mu je za prvo dejanje prisodilo 5 mesecev zapora, za drugo in tretje po 6, ob preklicu treh nekajmesečnih pogojnih obsodbo pa ga za 2 leti poslalo za rešetke.