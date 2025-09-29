Gašper, ki je brez povoda ​večkrat zabodel taksista, odškodnine ne bi plačal

NIKOLI SE NI OPRAVIČIL

Gašper Pavlič je pred devetimi leti ranil Milutina Bojića. Zaporno kazen je prestal, opravičil se mu ni nikoli.

Pred več kot devetimi leti je danes 30-letni Gašper Pavlič taksista Milutina Bojića brez povoda ​večkrat zabodel v predel glave, vratu, hrbta in obeh rok. In četudi je zaradi tega prestal sedem let zapora, za kolikor je bil obsojen zaradi poskusa uboja, njegova žrtev še danes čaka na opravičilo. Kot vse kaže, ga najverjetneje nikoli ne bo dobila. Pavlič, ki ga je na sodišče s 40.000 evrov težko odškodninsko tožbo spravil Bojić, še čisto na koncu pravdanja ni zmogel izreči besede oprosti. Taksist je mladeniča nič hudega sluteč peljal iz Ljubljane v Domžale in imel srečo, da je sploh ostal živ. ...