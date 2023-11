Gasilsko vozilo, ki je bilo na nujni vožnji, udeleženo v prometni

Včeraj popoldne so na PU Maribor bili obveščeni o prometni nesreči II. kategorije na območju Kamnice, v katerem je bilo udeleženo gasilsko vozilo, ki je bilo na nujni vožnji.

Policisti Postaje prometne policije Maribor so opravili ogled kraja prometne nesreče, pri čemer je bilo ugotovljeno, da se je gasilsko vozilo v ovinku prevrnilo. V vozilu sta bili dve osebi, ki sta bili z reševalnim vozilom odpeljani v UKC Maribor in sta, po do sedaj zbranih obvestilih, utrpeli lahke telesne poškodbe. Policisti so vozniku odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0.00 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Zoper voznika bo uveden prekrškovni postopek.