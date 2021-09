Gasilski junak Žan umrl na rojstni dan

Torek in dnevi, ki mu sledijo, bi morali biti za 19-letnega gasilca in potapljača Žana Kofola iz vasice Kostanjevica pri Ligu v občini Kanal ob Soči najbolj radostni dnevi v letu, a je kruta usoda žal drugače premešala svoje karte. Namesto da bi že čez nekaj minut dočakal svoj 20. rojstni dan, je umrl v hudi prometni nesreči malo čez enajsto zvečer, na glavni cesti med Novo Gorico in Rožno Dolino pri Novi Gorici, v predoru Panovec. Še vedno je bil otroško razposajen. FOTOGRAFIJE: FB »V soboto je nameraval s prijatelji praznovati osebni praznik,« nam je povedala njegova neutolažljiv...