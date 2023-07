Gasilci žalostni: poglejte, kaj se jim je zgodilo (FOTO)

Če na kaj, se lahko vedno zanesemo na gasilce, ki se ponoči in podnevi trudijo, da bi pomagali sodržavljanom v stiski. A kljub nesebični pomoči niso vedno deležni dobrega odziva. Tako se je gasilcem PGD Šentjernej v zadnjem mesecu zgodilo več nepredstavljivih dogodkov, ki so jih razžalostili. Bili so namreč tarča vlomilcev in lopovov, ki so iz gasilskega doma odnesli opremo, s katero gasilci nesebično pomagajo.

»Minili so žalostni trije tedni za nas gasilce in za občane. Tatovi so tokrat vlomili v prostore našega gasilskega društva in iz vozila ukradli lepo zloženo opremo, pripravljeno za tehnično pomoč ob intervencijah. Tri tedne smo upali na vrnitev opreme, ukradene iz vozila v zaklenjeni garaži. Kljub prošnjam nam je tatovi niso vrnili,« pišejo.

Pravijo, da niso jezni, so pa »zelo razočarani nad sistemom, ki zoper storilce ne ukrepa oziroma dovoli, da takšno početje ostaja nekaznovano«.

Z nadzornih kamer se lahko vidi, da so se ponoči, ko večina ljudi spi, trije mladi (in pes) sprehodili do gasilskega doma in vlomili vanj.

»Je res treba krasti gasilcem? In zato smo žalostni, ker smo tako nemočni, saj se trudimo pomagati, potem nam pa posamezniki ali skupine tako vračajo. Žal nam ne preostane drugega kot delati naprej s tem, kar imamo,« so zapisali na strani na facebooku PGD Šentjernej in dodali: »Morda pa lahko skupaj kaj spremenimo in pristojne opomnimo na nujnost ukrepanja glede dogajanja v jugovzhodni Sloveniji.«

Zbirajo podpise za spremembo zakonodaje s ciljem reševanja problematike otrok iz težavnih socialnih okolij

Dodali so povezavo do novice v županskem občilu, v kateri piše, da zbirajo podpise za »spremembo zakonodaje s ciljem reševanja problematike otrok iz težavnih socialnih okolij«.

Župani enajstih občin jugovzhodne Slovenije in Posavja so se z namenom ureditve razmer otrok in mladine, ki odraščajo v težavnih socialnih okoljih, združili v cilju spremembe štirih zakonov in danes začeli zbiranje 5000 podpisov za predložitev predloga sprememb v Državni zbor. Posegli bi na področja socialne politike, trga dela, vozniških dovoljenj in izobraževanja ter s spremembo zakonodaje reševali nekatere aktualne izzive neperspektivnega vključevanja v družbo posameznikov, še posebno otrok, iz socialno problematičnih okolij.