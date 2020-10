V torek ob 17.46 so gasilci PGD Trbovlje - mesto na Mestnem Trgu v Trbovljah iz Trboveljščice s tehničnim posegom rešili poškodovano mladoletno osebo, ki je padla v potok. Reševalcem NMP Trbovlje so nudili pomoč pri oskrbi, imobilizaciji in prenosu do reševalnega vozila, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.