Gasilci v spopad z ognjem, objekt popolnoma uničen

Danes ob 10.18 je zagorel objekt v kraju Dobrič, občina Polzela. Gasilci PGD Andraž nad Polzelo, Ločica ob Savinji, Polzela, Braslovče, Žalec, Letuš, Gotovlje in Šempeter so popolnoma razvit požar objekta pogasili. Kljub temu je ogenj objekt, velik 25 krat 10 metrov, popolnoma uničil, poroča uprava za zaščito in reševanje.