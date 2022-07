Gasilci v boju z ognjem na Krasu, gašenje nevarno tudi zaradi bomb (FOTO)

Požar na Trstelju v bližini vasi Temnica na Krasu je pod nadzorom, zato naj bi danes sredi dneva že zaključili in bodo opravljali le še nadzor požarišča, je za STA povedal vodja intervencije Erik Špacal. Pri delu je gasilcem pomagal tudi danes helikopter Slovenske vojske, ki je opravil 35 poletov in za danes zaključil delo. Na terenu je še 25 gasilcev iz poklicne gasilske enote Nova Gorica in prostovoljnih gasilskih društev iz Kostanjevice na Krasu, Kanala in Šempetra pri Gorici. Gasilci zalivajo robove požarišča, da bi preprečili ponovno širjenje požara.

Pri delu je gasilcem nekoliko pomagalo tudi vreme, saj je ponoči padlo nekaj dežja, nove padavine pa pričakujejo tudi popoldne. Vendar je bilo po Špacalovih besedah dežja veliko premalo, da bi požar v celoti tudi pogasil. Zato se bodo odločili, ali bo na požarišču še naprej ostala požarna straža ali pa ga bodo le nadzirali.

Gašenje nevarno zaradi bomb

V sredo okoli 10. ure je zagorelo na težko dostopnem terenu na območju Trstelja v občini Miren - Kostanjevica. Gašenje je bilo nevarno tudi zaradi neeksplodiranih ubojnih sredstev na tem območju, ki izvirajo še iz časa prve svetovne vojne. Prišlo je do nekaj eksplozij, zato so se morali gasilci umakniti in gasiti iz varne oddaljenosti.

Vzrok požara še ni znan. Zgorelo je nekaj mešanega gozda in podrasti na območju dveh hektarov.