Gasilci Tomažu rešili hišo

DRAGO PERKO Tomaž s požrtvovalnim sosedom Marjanom

Rešili psa in mačko

Odprl sem vrata garaže in dal vetra, zagorelo je še bolj.

Za 47-letnegaiz kraja Hrvaški Brod v občini Šentjernej je bil včerajšnji dan naporen. Kako bi ne bil, ko pa je večer prej zagorelo na domačiji, ki jo je kupil pred dvema letoma. »Ko sem prišel domov, sem takoj zavohal, da nekaj smrdi,« nam je povedal včeraj.»Odprl sem vrata garaže in dal vetra, zagorelo je še bolj. Poskušal sem še po stopnicah navzgor, pa ni več šlo, bilo je prenevarno,« nadaljuje Tomaž. Nato pa so zublji v nekaj minutah napadli gospodarski objekt. »Za vse je kriva elektrika, očitno je bila napaka,« je navrgel. Pri njem je bilo včeraj pestro, traktor in bager sta se izmenjevala na dvorišču, prijatelji pa so z lopato in grabljami pomagali pospravljati pogorišče. »Nisem sam, tu so moji prijatelji, vsi so takoj prišli na pomoč.«Naprej pa sta bila tudi soseda očein sin. »Sin se je malce nadihal hlapov, moral je poiskati pomoč na urgenci, a je hvala bogu zdaj z njim vse v najlepšem redu. Vsem smo res hvaležni za vse,« je poudaril sogovornik. Sosed Marjan je šel v ogenj tudi po plinsko jeklenko, iz prostorov so prinesli bencin, kar je preprečilo še večjo škodo!Kot je poročal republiški center za obveščanje, je v požaru, ki so ga gasilci omejili in pogasili, zgorelo celotno ostrešje objekta, po oceni oškodovanca je nastalo za približno 35.000 evrov premoženjske škode. Na PU Novo mesto pa so nam včeraj potrdili, da je vzrok požara v napaki na napeljavi.»Notri je bilo vse, orodje, kolesa, nekaj krame. Zgoraj je bila tudi mrva,« je še povedal Tomaž, ki je s sosedi in prijatelji pred ognjem rešil psa in mačko. Ključno je bilo, da so gasilci rešili hišo, ki je nekaj metrov stran. »Gasilcem resnično vsa hvala. Pičlih 20 minut po klicu so bili tu pripadniki treh enot, ki niso v naši vasi. Vsi so prostovoljci. V nedeljo zvečer so ob pozivu vse vrgli iz rok, odhiteli v gasilski dom in prišli pomagat. Hvala jim,« Tomaž dan potem ni skrival hvaležnosti.Hišo je kupil pred dvema letoma. Izpostavil pa je tudi občino Šentjernej in njihovo komunalno podjetje, ki je nemudoma ponudilo pomoč. Sreča v nesreči je, da je imel vse zavarovano. »V takih trenutkih drugače ne gre. Na tem mestu hvala Zavarovalnici Sava, ki se je takoj lotila reševanja mojega primera, ponujajo mi pomoč in asistenco, za vse pa sem jim zelo hvaležen. Prav tako bom vsakemu hvaležen za vsak kubik peska, zidake ali pa les. V teh težkih časih nam bo vse prav prišlo,« je sklenil.