Gasilci so se vračali z ene intervencije, ko so naleteli na zbitega pešca

Danes ob 16.42 so gasilci GB Ljubljana vračali z ene intervencije, ko so na Vojkovi cesti v Ljubljani naleteli na prometno nesrečo, v kateri je osebno vozilo trčilo v pešca. Gasilci so zavarovali kraj dogodka in nudili prvo pomoč ponesrečencu do prihoda reševalcev NMP Ljubljana. Reševalci so poškodovanca oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.