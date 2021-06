Gasilci so preprečili hujše posledice (FOTO)

Ob 10.40 je na Žvabu v občini Ormož zagorela starejša stanovanjska hiša. Požar, ki je zajel pritličje in del ostrešja objekta, so pogasili gasilci PGD Ključarovci pri Ormožu, PGD Hardek, PGD Ivanjkovci in PGD Ormož ter s tem preprečili hujše posledice.Pri PU Maribor so potrdili, da je gorelo v nenaseljenem starejšem objektu, po nestrokovni oceni pa je nastalo za 5000 evrov materialne škode.