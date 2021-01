Gasilci so kolegu rešili življenje (FOTO)

Eno stanovanje v mansardi bloka je popolnoma uničeno. FOTO: Igor Mali

Vzrok še ugotavljajo

12 ljudi so evakuirali iz stanovanjskega objekta.

Veliko sreče v nesreči so v ponedeljek zvečer imeli stanovalci večstanovanjske hiše na naslovu Tomačevska cesta 13 v Ljubljani. Še posebno, ki živi v mansardnem delu bloka. Za las se je namreč izognil najhujšemu. »Imel sem res veliko srečo,« je včeraj za Novice podoživljal napete trenutke. Povedal nam je, da je zvečer prišel domov z dela in se je seveda najprej odpravil pod tuš. In že takrat je zaslišal nekakšno močno pokanje, a je predvideval, da gre za še enega od zvokov na televiziji. Da je v sosednjem delu mansarde, kjer so živeli še dva moška in ena ženska, že močno gorelo, si niti predstavljal ni. Kaj kmalu se je sicer izkazalo, da je šlo za pokanje stekla zaradi vročine.Po tuširanju je želel stopiti na hodnik, kjer pa je zagledal gost dim. Ogenj je bil namreč v večjem delu mansarde že močno razvit, tako da skozi vhodna vrata ni mogel več pobegniti na varno. Zato se je odpravil do mansardnega okna in počakal na gasilce, ki so ga rešili s pomočjo avtolestve. »Nato so me pregledali. Bilo je vse v redu,« se spominja sogovornik. Kompare, ki si mora zdaj najti nadomestno stanovanje, je tudi sam gasilec, tako da je dobro vedel, kaj je treba narediti v takšnih trenutkih.V mansardnem delu bloka je zagorelo okoli osme ure zvečer. »Po prvih ugotovitvah je znano, da je zagorelo v mansardnem delu večstanovanjskega objekta, pri čemer pa ni bil nihče poškodovan,« so sporočili s PU Ljubljana. Dodali so, da je gasilcem ogenj uspelo omejiti ter iz objekta evakuirati stanovalce. »Nastala je večja materialna škoda, vzrok požara pa trenutno še ni znan,« so še dodali. Policija je včeraj še opravljala ogled pogorišča. Na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje pa so zapisali, da so gasilci GB Ljubljana in PGD Tomačevo po prihodu na kraj dogodka takoj začeli gasiti zublje in reševati osebo, ki je bila ujeta v mansardnih prostorih.»Osebo so rešili s pomočjo avtolestve prek strešnega okna,« so pojasnili in nadaljevali, da je bilo iz stanovanjskega objekta evakuiranih okoli 12 ljudi. »Gasilci so požar pogasili in pregledali žarišča, prav tako so odkrili del ostrešja in ga na koncu prekrili. Eno stanovanje je popolnoma uničeno, še tri pa so poškodovana, tako da niso primerna za bivanje.«