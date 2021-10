Gasilci so iz razbitin reševali voznika (FOTO)

V petek ob 19.13 se je v naselju Žitence v občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah zgodila hujša prometna nesreča. Osebno vozilo je zdrsnilo s ceste v obcestni jarek.

Posredovali so gasilci PGD Gornja Radgona in JZ GB Maribor, ki so voznika rešili iz vozila, vozilo postavili na kolesa, odklopili akumulator in posuli iztekle tekočine, je poročala uprava za zaščito in reševanje.