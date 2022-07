Gasilci so morali ponoči večkrat posredovati, neobetavna napoved padavin

Tudi to noč so imeli gasilci na goriškem Krasu kar nekaj dela, saj so se nenehno pojavljala posamezna požarišča. Posredovati so morali na zahodnem delu med Novo vasjo in Hudim Logom ter na Trstelju, kjer pa se je vse dogajalo znotraj požarišča, je nočno dogajanje opisal nočni vodja intervencije Dani Boltar.

Sicer pa je bilo ponoči na terenu aktivnih 139 gasilcev iz belokranjske gasilske regije ter v štabnem delu 10 gasilcev iz Gasilske zveze Nova Gorica - Šempeter.

V pričakovanju dežja

Gasilci sicer danes pričakujejo padavine, ki bi končale nevarnost ponovne širitve požara na tem območju. Vremenoslovci jih napovedujejo za vso državo, a kaže, da jih bo najmanj prav na Primorskem. Preglavice bi lahko povzročal tudi veter spremenljivih smeri, zato bodo gasilci še naprej pripravljeni na vse.